تلوث الهواء يمكن أن يؤدى لزيادة خطر الإصابة بمرض الخرف

2022/07/27 | 19:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت مجموعة بحثية تابعة للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن تلوث الهواء من الممكن أن يؤدى لزيادة خطر الإصابة بمرض الخرف.وبحسب نتائج مراجعة لجنة الآثار الطبية لملوثات الهواء، وفقا لما أوردته صحيفة (ذا جارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، فإن تلوث الهواء من المرجح أن يزيد من خطر التدهور المعرفى والإصابة بالخرف لدى كبار […]

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