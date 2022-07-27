2022/07/27 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واعدخل المتظاهرون، مساء اليوم الأربعاء، إلى مبنى البرلمان إثر دخولهم في وقت سابق إلى المنطقة الخضراء.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المتظاهرين دخلوا إلى مبنى البرلمان قبل قليل إثر دخولهم إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد.ودعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتظاهرون يدخلون إلى مبنى البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتظاهرون يدخلون إلى مبنى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).