قبل شهر من كأس العالم.. نيمار يواجه السجن في اسبانيا

2022/07/27 | 19:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشكل القضية تشتيتا لتركيز اللاعب خاصة مع تردد أنباء عن رغبة ناديه الفرنسي في بيعه.

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