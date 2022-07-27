2022/07/27 | 19:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بدأ المتظاهرون، اليوم الأربعاء، بالدخول الى المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بعد تظاهرهم أمام إحدى بواباتها.

وقال مراسل وكالة خبر برس (واخ) أن “المتظاهرون بدأوا بالدخول للمنطقة الخضراء بعد إزالة عدد من الصبات الكونكريتية خلال تظاهراتهم الرافضة للمحاصصة بالعملية السياسية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“رفضاً للمحاصصة”.. المتظاهرون يدخلون المنطقة الخضراء وسط بغداد.. صور) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“رفضاً للمحاصصة”.. المتظاهرون يدخلون المنطقة الخضراء وسط بغداد.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).