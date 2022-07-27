بعد المستويات التي قدّمها اللاعب العراقي.. المحترف العراقي تحت أنظار أكبر الأندية في المنطقة

2022/07/27 | 19:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تزايدت أعداد اللاعبين العراقيين المحترفين بصفوف الأندية الخليجية والعربية، بعد المستويات المتميزة التي قدموها في الموسم الماضي، ليصبح المحترف العراقي تحت أنظار أكبر الأندية في المنطقة.

خبر برس (واخ) تستعرض أبرز المحترفين العراقيين مع تجاربهم الجديدة عبر التقرير التالي:

قناص المرخية

يخوض اللاعب الدولي العراقي أيمن حسين، تجربته الاحترافية الثانية بالدوري القطري، وهذه المرة مع نادي المرخية، وتعاقدتْ إدارةُ النادي القطري مع المهاجم أيمن حسين الملقب بـ”القناص” لمدة عام واحد، والتحق اللاعب بمعسكر الفريق الإعدادي بمدينة أزمير التركية.

وسبق لهداف المنتخب العراقي أن مثل نادي أم صلال بالموسم الماضي وتمكن من تسجيل 11 هدفاً، جعلته بالمركز الخامس على لائحة هدافي البطولة.



وتعد هذه المحطة الاحترافية الثالثة للمهاجم أيمن حسين في مسيرته بعد أن مثل النادي الرياضي الصفاقسي التونسي قبل مواسم عدّة.

ميمي يعود للسيلية

يتطلع مهند علي إلى استعادة نجوميته مع فريقه الجديد القديم السيلية القطري، بعد فترة من الابتعاد الاضطراري إثر الإصابة التي تعرض لها مع فريقه السابق لأريس تسالونيكي اليوناني.

ولم يكتب لـ”ميمي” النجاح في تجاربه الأوربية مع بورتيمونينسي البرتغالي ولاريس اليوناني، ليعود مجدداً إلى السيلية رافعا شعار التحدي من أجل البروز مرة أخرى في دوري نجوم قطر، إضافة إلى إعادة أمجاده مع المنتخب العراقي.

التمديد لرسن وعطوان

جدد الثنائي الدولي أمجد عطوان وبشار رسن، عقديهما مع الشمال وقطر، بعد تألقهما في الموسم المنقضي.

وأعلن نادي الشمال، تمديد تعاقده مع الدولي العراقي أمجد عطوان حتى حزيران/ يونيو 2023.

وسبق لعطوان أن خاض تجربة احترافية عربية سابقة مع نادي الكويت الكويتي قبل عامين.

وأعلن نادي قطر تمسكه بخدمات الدولي العراقي بشار رسن، للدفاع عن ألوانه خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي، ولم يسبق لرسن أن خاض تجارب عربية أخرى، وكانت محطته الاحترافية الأبرز مع بيرسبوليس الإيراني، بعد موسم رائع وصل فيه إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

الباطن يخطف ناطق

يستعد المدافع الدولي سعد ناطق، لخوض غمار أبرز تجاربه الاحترافية مع فريق الباطن السعودي، والمشاركة معه في دوري المحترفين، وسيكون اللاعب العراقي الوحيد المتواجد في الملاعب السعودية بالموسم المقبل.

وسبق لناطق اللعب في صفوف مصافي الوسط والقوة الجوية والشرطة في العراق وخاض رحلة احترافية ناجحة مع العربي القطري قبل عدة مواسم، ويلعب ناطق مع المنتخب العراقي الأول منذ عام 2015

تجارب مختلفة

يعد المدافع الدولي مصطفى ناظم، المحترف العراقي الوحيد في الدوري الأردني بالموسم الجديد 2022/2023، بعد إكمال إجراءات انتقاله للفيصلي ، أحد أبرز الأندية الأردنية.

وسبق لناظم، أن خاض تجربة احترافية خليجية مع النجمة البحريني في الموسم الماضي.

وسيشهد الدوري الإماراتي، مشاركة الظهير العراقي محمد مصطفى، مع دبا الفجيرة، حيث نجح النادي في التعاقد مع المقيم العراقي مصطفى، قادماً من النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وسيحمل الثنائي شيركو كريم وأسو رستم، لواء الكرة العراقية في الدوري الكويتي للموسم المقبل، بعد انضمام كريم لصفوف الكويت، والتحاق رستم بصفوف السالمية.

وتضم قائمة المحترفين العراقيين الآخرين في الدوريات العربية، كل من حسين علي مع الصفاقسي التونسي وهمام طارق مع الأهلي بنغازي الليبي، وهذا الثنائي لم تتضح ملامح التجديد أو مغادرة فريقهما حتى الآن.

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