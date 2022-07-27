المتظاهرون يقتحمون مبنى مجلس النواب

2022/07/27 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اقتحم عدد من المتظاهرين، اليوم الاربعاء، مبنى مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء.ونظم في وقت سابق انصار التيار الصدري، تظاهرات امام المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد السوداني لرئاسة الوزراء.

وكان الاطار التنسيقي اتفق رسميا على ترشيح محمد السوداني لرئاسة الوزراء.

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