الكاظمي يصدر بياناً بشأن تظاهرات الخضراء - عاجل

2022/07/27 | 19:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن التظاهرات المحيطة بالمنطقة الخضراء.

ودعا الكاظمي المتظاهرين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الى "الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".

وأضاف، ان "القوات الأمنية سوف تكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".

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