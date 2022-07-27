كربلاء:ممثل السيد السيستاني يكرم طالبة متفوقة ستمثل العراق في دولة الامارات(فيديو)

2022/07/27 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرم ممثل المرجع السيستاني والمتولي

الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة

[https://non14.net/149411]، اليوم

الاربعاء،الطالبة "زينب حسان عباس"

الفائزة بالمرتبة الاولى على العراق في

مسابقة تحدي القراءة الدولية

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