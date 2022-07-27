2022/07/27 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا لجولة رئيس

الوزارء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي

في اسواق مدينة الرمادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتجوّل في أسواق مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتجوّل في أسواق مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).