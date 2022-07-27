واشنطن توجه تهما لثلاثة لبنانيين بتهريب السلاح والتهرب من الضرائب

2022/07/27 | 19:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة العدل الأميركية، لثلاثة لبنانيين تهما بتهريب السلاح إلى بلادهم، وفق إرسالية لمكتب المدعي العام الأميركي، للمنطقة الشمالية في ولاية أوهايو.

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