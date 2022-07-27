شاخوان عبدالله يوجه قوات حماية البرلمان إلى عدم التعرض أو المساس بالمتظاهرين

2022/07/27 | 20:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، اليوم الاربعاء، المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية التظاهر، فيما وجه قوات حماية المجلس إلى عدم التعرض أو المساس بالمتظاهرين.وذكر شاخوان في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “المتظاهرين الذين خرجوا اليوم من ساحة تحرير وتوجهوا إلى منطقة الخضراء ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر والمحافظة على مؤسسات […]

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