2022/07/27 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | لقطات مباشرة من مبنى البرلمان العراقي الآن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: C-2UBofzVCg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | لقطات مباشرة من مبنى البرلمان العراقي الآن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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