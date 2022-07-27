الصحة العالمية تعلن تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة حول العالم

2022/07/27 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس جدري القردة على مستوى العالم من 78 دولة، غالبيتها في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن 98 في المائة من الحالات خارج البلدان في إفريقيا حيث ينتشر الفيروس لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.

وحث المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي من جنيف، تلك المجموعة على النظر في تقليل عدد الشركاء الجنسيين وتبادل تفاصيل الاتصال مع أي شركاء جدد، مشيرا إلى أن “هذا تفش يمكن وقفه… أفضل طريقة للقيام بذلك هي تقليل مخاطر التعرض للفيروس، وهذا يعني اتخاذ خيارات آمنة لنفسك وللآخرين”.

هذا وأوصت الأمم المتحدة بالتطعيم للفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال مع شركاء جنسيين متعددين، بالإضافة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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