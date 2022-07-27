المالكي يوجه دعوة الى الحكومة والمتظاهرين

2022/07/27 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من المنطقة والالتزام بحق التظاهر القانوني، مطالبا الحكومة للنهوض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الامني والاجتماعي وتفادي اراقة الدم بين العراقيين.

وقال المالكي في بيان صحفي، ان “دخول المتظاهرين من اية جهة كانوا الى باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الامنية للمنطقة يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع ، وقد ينجر الواقع الى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين “.

واضاف المالكي، “لذا على حكومة الكاظمي ان تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الامني والاجتماعي وتفادي اراقة الدم بين العراقيين ، وتعمد الى استخدام الوسائل المشروعة في ردع اي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها”.

ودعا المتظاهرين الى “الانسحاب الفوري من المنطقة والالتزام بحق التظاهر القانوني وعدم الانجرار الى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية”.

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