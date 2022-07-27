رغم وعود بمليون وظيفة.. 48% من الأردنيين يرغبون في الهجرة فما أسباب ذلك؟

2022/07/27 | 20:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرغب بالهجرة نحو 48% من الأردنيين، وفق دراسة حديثة أصدرها مركز "الباروميتر العربي" الشهر الحالي، مقابل 38% من اللبنانيين و35% من العراقيين و25% من الفلسطينيين و24% من الليبيين يرغبون في الهجرة.

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