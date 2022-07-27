2022/07/27 | 20:55 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "التنسيقي" يحمل الحكومة العراقية المسؤولية: "ما جرى يثير الشبهات" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/27 | 20:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التنسيقي" يحمل الحكومة العراقية المسؤولية: "ما جرى يثير الشبهات") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("التنسيقي" يحمل الحكومة العراقية المسؤولية: "ما جرى يثير الشبهات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).