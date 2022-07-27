"التصديري للصناعات الغذائية" المصري: إعداد بعثتين إلى العراق والسعودية

2022/07/27 | 20:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قال تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه جاري حالياً الإعداد لتسيير بعثتين تجاريتين إلى كل من العراق والسعودية خلال النصف الثاني من العام الجاري.وأوضح الضوي، في تصريحات له اليوم، أنه يتم حالياً …

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