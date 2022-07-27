2022/07/27 | 21:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي يدعو الى الالتزام بسلمية التظاهر والحفاظ على الممتلكات العامة بغداد -عبدالحسين غزال دعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاربعاء، المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. فيما اندفعت جموع غاضبة من التيار الصدري على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة بوصفه الأكثر قربا لنوري المالكي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( غضب الصدريين على مرشح الإطار يتفجر عند أسوار الخضراء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( غضب الصدريين على مرشح الإطار يتفجر عند أسوار الخضراء ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( غضب الصدريين على مرشح الإطار يتفجر عند أسوار الخضراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).