‭ ‬غضب‭ ‬الصدريين‭ ‬على‭ ‬مرشح‭ ‬الإطار‭ ‬يتفجر‭ ‬عند‭ ‬أسوار‭ ‬الخضراء‭ ‬

2022/07/27 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬الالتزام‭ ‬بسلمية‭ ‬التظاهر‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الممتلكات‭ ‬العامة بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ دعا‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬المتظاهرين‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بسلميتهم،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬اندفعت‭ ‬جموع‭ ‬غاضبة‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بوصفه‭ ‬الأكثر‭ ‬قربا‭ ‬لنوري‭ ‬المالكي‭ […]

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