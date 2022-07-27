رمزية المنطقة الخضراء

2022/07/27 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬لو‭ ‬سكن‭ ‬قديسون،‭ ‬وهذا‭ ‬مُحال‭ ‬طبعاً،‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ببغداد‭ ‬لبقيت‭ ‬رمزاً‭ ‬كريهاً‭ ‬ومستفزاً‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬رفض‭ ‬الوضع‭ ‬المتداعي‭ ‬والسيء‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الوعود‭ ‬الكاذبة‭ ‬والاخفاقات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تحدي‭ ‬إرادة‭ ‬الملايين‭ ‬المطالبين‭ ‬بالإصلاح‭ ‬واجتثاث‭ ‬الفاسدين‭.‬ ‭ ‬كانت‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬مثابة‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ […]

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