مصر:أزمة بين لجنة العفو الرئاسي والقضاء حول المشمولين بالإفراج

2022/07/27 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة ​​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬فيه‭ ‬أعضاء‭ ‬أمناء‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬لحسم‭ ‬المحور‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تعقد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬تفجرت‭ ‬أزمة‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬لجنة‭ ‬العفو‭ ‬الرئاسي‭ ‬والقضاء‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬إعلان‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬وجهت‭ ‬إليهم‭ ‬التهم‭ ‬بممارسة‭ ‬أعمال‭ […]

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