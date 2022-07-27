2022/07/27 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عماد باجلان مغرداً: لا تظنوا إنسحاب الصدرهو إنتصار لكم المركز الخبري الوطني.

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