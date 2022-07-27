2022/07/27 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المركز الخبري الوطني/ بغداد أوضحت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، إن التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية.
وذكرت البعثة في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، ان “التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية”، لافتة الى “اهمية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي: الحق في التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت البعثة في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، ان “التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية”، لافتة الى “اهمية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي: الحق في التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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