توب 5: تحديد هوية سعوديتين بعد ظروف وفاة غامضة بأستراليا.. واحتجاجات بالعراق

2022/07/27 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان أستراليا هوية شقيقتين سعوديتين وسط غموض حول ظروف وفاتهما "غير العادية"، ومحتجون عراقيون يقتحمون المنطقة الخضراء لرفض ترشيح رئيس وزراء جديد، وفيديو "وعد" ولي العهد السعودي لرئيس وزراء اليونان يثير تفاعلا، وروسيا تحكم قبضتها على تدفق الغاز إلى أوروبا، وصولا لشفاء بايدن من فيروس كورونا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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