يونامي: التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية

2022/07/27 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأكدت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، إن التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية.وقالت البعثة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية"، لافتة الى "اهمية احترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".وشددت البعثة على "ضرورة استمرار المظاهرات السلمية والامتثال للقانون".وبدأ المتظاهرون، مساء اليوم الأربعاء، بالانسحاب من مبنى البرلمان والمنطقة الخضراء التي دخلوها في وقت سابق.ودعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في وقت سابق المتظاهرين للانسحاب الفوري من البرلمان، فيما وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الامانة العامة فيه بالتواجد والتواصل مع المتظاهرين.وقبل قليل، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر المتظاهرين للعودة الى منازلهم.





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