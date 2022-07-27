2022/07/27 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد.أكد الاطار التنسيقي،، اليوم الأربعاء، ان التظاهرات اليوم لن تؤثر على تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.وقال النائب عن الاطار رفيق الصالحي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التظاهرات لن تؤثر على تشكيل حكومة محمد شياع السوداني".واضاف ان " السوداني يمتلك الدعم السياسي والبرلماني الكبير ، وهذه التظاهرات تمثل شريحة معينة ولا تمثل كل الشعب العراقي او حتى اغلبية الشعب".وبين الصالحي ان "ورقة التظاهرات أصبحت من الماضي، ولن تؤثر على الوضع السياسي كما كان سابقاً، خصوصاً ان الكل يعرف ان التظاهرات التي تخرج هي مدفوعة من اجندات سياسية ولهذا لن على تشكيل حكومة محمد شياع السوداني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يبين حجم تأثير تظاهرات التيار الصدري الرافضة لترشيح السوداني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار يبين حجم تأثير تظاهرات التيار الصدري الرافضة لترشيح السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).