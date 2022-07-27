جماهير أتلتيكو مدريد: لا نريد التعاقد مع رونالدو حتى وإن ساهم في تحقيق الألقاب

2022/07/27 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أصبح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هو حديث الساعة في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقد أبدي رونالدو رغبته في مغادرة مانشستر يونايتد بسبب عدم تواجد الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وترددت الأنباء حول إمكانية توقيع رونالدو لصالح أتليتكو مدريد الإسباني، الأمر الذي رفضه جمهور الفريق، الذي يري بأن رونالدو عدو بالنسبة لهم.ونشرت رابطة مشجعي أتليتكو مدريد بياناً، يطالبون فيه بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وامتناع النادي تمامًا عن جلب رونالدو ليكون لاعبًا بصفوف الفريق.

وقالت الرابطة: “نرفض تماماً حدوث ذلك، حيث يمثل اللاعب نقيضاً لقيم الأتليتي المتمثلة مثل الجهد والكرم والتواضع، وحتى لو كان التعاقد معه قد يساهم في تحقيق لقب فإننا نرفضه”.

ويعد أسطورة ريال مدريد غريم تقليدي لجماهير أتلتيكو مدريد، ولا ترغب الجماهير في رؤيته بقميص الروخي بلانكوس، حتي وإن كان سيحقق لهم الألقاب.

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