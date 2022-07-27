بعد تغريدة الصدر.. المتظاهرون ينسحبون من المنطقة الخضراء - عاجل

2022/07/27 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شرع المتظاهرون بالانسحاب من مبنى البرلمان ومحيط المنطقة الخضراء بعد طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من البرلمان بعد ايصال الرسالة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان المتظاهرين من اتباع التيار الصدري اقاموا الصلاة المواحدة ومن ثم شرعوا بالانسحاب من مبنى البرلمان ومحيط المنطقة الخضراء بعد تغريدة زعيم التيار مقتدى الصدر.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، المتظاهرين الى صلاة ركعتين والعودة الى منازلهم سالمين.

وقال الصدر في "تغريدة" له "بتويتر" تابعتها (بغداد اليوم)، "ثورة اصلاح ورفض للضيم والفساد وصلت رسالتكم وارعبتم الفاسدين".

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