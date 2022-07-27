الفياض: ما حصل في الخضراء فيه تجاوزات غير مقبولة

2022/07/27 | 21:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: – الحشد الشعبي منذ تأسيسه عامل إيجابي لحماية...

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