روسيا تفرض غرامة مالية على غوغل

2022/07/27 | 21:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار، 07/27/2022، عن قرارها بفرض غرامة مالية كبيرة على...

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