2022/07/27 | 21:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق القيادي في حركة التغيير الكردية والنائب السابق هوشيار عبدالله، اليوم الاربعاء، على تظاهرات الخضراء، مشيرا الى ان هذە النسخة اقرب الى نهایة مرحلة وبدایة مرحلة.وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر تابعتها ايرث نيوز: “في یوم الصلاة الملیونیة قلت: مَن یعتقد أن الصدر ترك السیاسة فهو واهم، رسالتە کانت واضحة عندما ترك […]

ظهرت المقالة قيادي كردي معلقا على تظاهرات الخضراء: هذە النسخة اقرب الى نهایة مرحلة وبدایة مرحلة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي كردي معلقا على تظاهرات الخضراء: هذە النسخة اقرب الى نهایة مرحلة وبدایة مرحلة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي كردي معلقا على تظاهرات الخضراء: هذە النسخة اقرب الى نهایة مرحلة وبدایة مرحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).