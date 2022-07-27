الاطار التنسيقي: نحمل الحكومة مسؤولية الاحداث الحالية ونحذر من الفتنة

2022/07/27 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ان دخول المتظاهرين من اية جهة كانوا الى باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الامنية للمنطقة يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع ..



وقد ينجر الواقع الى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين ..



لذا على حكومة الاخ الكاظمي ان تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الامني والاجتماعي وتفادي اراقة الدم بين العراقيين ، وتعمد الى استخدام الوسائل المشروعة في ردع اي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها ..وعلى الاخوة المتظاهرين الانسحاب الفوري من المنطقة والالتزام بحق التظاهر القانوني وعدم الانجرار الى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية ..اللهم احفظ العراق والعراقيين من كل سوء..

نوري المالكيرئيس ائتلاف دولة القانون٢٧ / تموز / ٢٠٢٢

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