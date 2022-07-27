الكويت .. حبس طبيبين وضعا معجون أسنان في عين مريض

2022/07/27 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حكمت محكمة الجنح في الكويت على طبيبين بالحبس لمدة سنة واحدة بسبب خطأ طبي، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة سنة اعتباراً من صيرورة الحكم نهائياً.

وأكدت المحكمة في قرارها أن يقدم المتهمان تعهداً بلا كفالة يلتزمان بموجبه مراعاة حسن السير والسلوك مستقبلاً حسب ما نشرته صحيفة «القبس» الأربعاء.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا خطأ طبياً عندما راجعهما المجني عليه بأن وضعا معجون أسنان بدلاً من مرهم طبي في إحدى عينيه، فتسبب ذلك بفقدانه الإبصار بها، وفق وقائع القضية.وأكد دفاع المجني عليه، خلال الترافع شفاهة أمام المحكمة، على أن الضرر ليس جسدياً فقط؛ بل هو نفسي أيضاً، فبعد هذا الخطأ تقدم أكثر من مرة للزواج وتم رفضه لكونه مصاباً بالعمى في إحدى عينيه.

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