الكاظمي يترأس اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة الانبار

2022/07/27 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع ‏رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة الانبار.



وجرى خلال الاجتماع بحث الواقع الأمني ومناقشة الخطط الموضوعة لحماية المحافظة.



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‏ووجه القائد العام للقوات المسلحة جميع القيادات الأمنية بضرورة ترسيخ الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وبذل الجهود للتصدي للتجاوزات والتعاطي مع حالات الاستفزاز بهدوء وحكمة، وشدد سيادته أيضاً على منع استغلال الانتماء العشائري والسياسي

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