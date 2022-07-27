لجنة نيابية: شخّصنا أسباب أزمة النفط بين بغداد وأربيل ونحاول تقريب وجهات النظر

2022/07/27 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجابري، الاربعاء، إنه تم تشخيص أسباب أزمة النفط بين بغداد وأربيل.

وأوضح الجابري في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "من أبرز تلك الاسباب التزامات الاقليم التعاقدية مع شركات نفطية عالمية سواء كانت تلك الشركات استخراجية او بالنقل والتصدير".

واضاف "هذه الالتزمات خارج الضوابط والصلاحيات المعمول بها في وزارة النفط المركزية مما تسبب ببقاء تلك المشاكل عالقة بين المركز والاقليم".

واشار الجابري، الى "محاولة اللجنة ومن خلال الوزارة المقبلة تقريب وجهات النظر ووضع اولى الخطوات لحل هذا الملف المعقد".

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