الزبيدي: خلط الأوراق له عواقبه وخيمة والاطار لجأ للدستور بترشيح “السوداني”

2022/07/27 | 22:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعتبر عضو الإطار التنسيقي علي الزبيدي، الأربعاء، أن الإطار لجأ الى الأمور الدستورية والقانونية في ترشيح رئيس الوزراء، معتبراً أن خلط الأوراق بالشارع عواقبه وخيمة.وقال الزبيدي خلال في حوار متلفز تابعته /المعلومة/: “لا نعرف الأمور الى أين ذاهبة وهذه الأمور لا تبقي للوضع السياسي أي استقرار أو انسجام”.وأضاف أن “السوداني هو […]

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