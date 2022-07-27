بعد تغريدة الصدر.. بدء الانسحاب الفوري للمتظاهرين من البرلمان

2022/07/27 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ المتظاهرون، اليوم الاربعاء،

الانسحاب من مبنى مجلس النواب العراقي

والمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وبحسب مصادر اعلامية مطلعة، فان

"المتظاهرين بدءوا الانسحاب من بناية

مجلس النواب والمنطقة الخضراء وسط

بغد

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