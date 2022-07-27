بخصوص تظاهرات اتباع الصدر :يونامي تدعو لاحترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

2022/07/27 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت بعثة الامم المتحدة في العراق

(يونامي)، يوم الأربعاء، التظاهر أساساً

للديمقراطية، لكنها شددت على سلمية تلك

التظاهرات وامتثالها للقانون.

وقالت يونامي في تغريدة اطلعت عليها

وكالة نون ، إن "الحق في ا

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