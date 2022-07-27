بالصور.. متظاهرون صدريون يقتحمون برلمان العراق.

2022/07/27 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم المئات من المتظاهرين من اتباع

السيد مقتدى الصدر مبنى البرلمان

العراقي في المنطقة الخضراء بوسط

بغداد، اليوم الأربعاء، احتجاجا على

ترشيح الإطار التنسيقي،محمد شياع

السوداني، لمنصب رئيس الوزراء.

وسم

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