الأمم المتحدة تدعو الى احترام سيادة العراق وأمنه

2022/07/27 | 22:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

دعت الأمم المتحدة إلى احترام سيادة العراق على خلفية العملية العسكرية التركية بشمال البلاد، مشيرة الى أن أي أعمال تقوضها ستكون “مثيرة للقلق”.

وقال فرحان حق، نائب المتحدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء “نؤكد على أهمية احترام سيادة وسلامة أراضي العراق”، مضيفا أن “أي إجراءات من شأنها أن تقوضها ستثير قلقا لدينا”.



وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن العملية العسكرية التركية في شمالي العراق.

وكانت تركيا قد أعلنت في نيسان/ أبريل الماضي انطلاق عملية عسكرية تحت تسمية “المخلب – القفل” ضد وحدات حزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك.

ودانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التركية، مشيرة إلى أن التواجد العسكري التركي على أراضي العراق غير شرعي.

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