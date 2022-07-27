تحالف عزم: ما حدث اليوم قد يؤجل عقد جلسات البرلمان أيام عدّة

2022/07/27 | 22:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

إستبعد عضو مجلس النواب عن تحالف عزم، عبد الرحيم الشمري، تأجيل عقد جلسات البرلمان بفصله التشريعي الحالي لمدة طويلة.

وقال في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، أن “ما حدث اليوم قد يؤجل عقد الجلسات لأيام عدّة من الأسبوع المقبل”.

وأضاف الشمري إن “استمرار البرلمان بعمله أمر مهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا”.

وكان متظاهرون قد اقتحموا اليوم المنطقة الخضراء والبرلمان، وبدأوا بالإنسحاب بعد دعوات من رئيس الوزراء وزعيم التيار الصدري.

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