يونامي : الحق في التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية

2022/07/27 | 22:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الاربعاء، أن التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية.

وقالت البعثة في بيان تلقته وكالة “خبر برس” (واخ) أن “التظاهر السلمي أساسي للديمقراطية”، لافتة الى “أهمية احترام مؤسسات الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة”.

وشدّدت البعثة على “ضرورة استمرار المظاهرات السلمية والامتثال للقانون”.

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