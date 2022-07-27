2022/07/27 | 22:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر لـ"العربي الجديد": قاآني غادر بغداد دون لقاء ممثلي الصدر) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر لـ"العربي الجديد": قاآني غادر بغداد دون لقاء ممثلي الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).