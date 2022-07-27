اقتحام مبنى البرلمان العراقي.. هل وصلت رسالة مقتدى الصدر وأتباعه؟

2022/07/27 | 22:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي إن قيام مناصري التيار الصدري باقتحام مبنى البرلمان يهدف لإيصال رسالة رفضهم لمرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، واصفا الخطوة بغير الموفقة.

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