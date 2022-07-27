2022/07/27 | 23:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اتجهت البنوك المركزية في 5 دول خليجية وهي: المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودول الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر إلى رفع أسعار الفائدة؛ تبعاً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر في وقت سابق من اليوم الأربعاء.رفع مجلس …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 دول خليجية تلحق بـ"الفيدرالي" وترفع الفائدة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 دول خليجية تلحق بـ"الفيدرالي" وترفع الفائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).