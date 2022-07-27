"الفيدرالي" يرفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس

2022/07/27 | 23:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء بنحو 75 نقطة أساس بالإجماع، في اجتماعه الثاني على التوالي، ضمن محاولات لكبح جماع التضخم.قررت لجنة السوق المفتوحة في "الفيدرالي" رفع معدلات الفائدة للتراوح بين 2.25% و2.50%، …

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