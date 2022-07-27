بمواصفات مميزة وسعر منافس... سامسونغ تستعد لاطلاق هاتفها القادم

2022/07/27 | 23:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيضمن الأداء الممتاز له معالج MediaTek Dimensity 8100 .

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