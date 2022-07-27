2022/07/27 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتظاهرون يدخلون مبنى البرلمان والكاظمي يدعوهم إلى الحفاظ على السلميّة والممتلكات العامة أنصار التيار الصدري يقتحمون أبواب الخضراء بغداد – قصي منذر اقتحم انصار التيار الصدري المنطقة الخضراء والدخول الى مبنى البرلمان بعد ان اسقطوا كتلا كونكريتية وحواجز مستخدمين (كرين) ودخلوا الشارع المؤدي الى امانة مجلس الوزراء وذلك بعد نحو ساعتين من تجمعهم الحاشد في […]

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