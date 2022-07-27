2022/07/27 | 23:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البارزاني :ضرورة حل المشاكل العالقة والإستجابة لمطالب الشعب اربيل – فريد حسن طالب رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني ،الحكومة المرتقب تشكيلها ،بوضع أولويات عملها ،حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل ، وترسيخ الاستقرار وتلبية متطلبات العراقيين.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في اربيل ، السفير البريطاني لدى بغداد مايك برايسون ريتشاردسون والوفد المرافق […]
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وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني استقبل في اربيل ، السفير البريطاني لدى بغداد مايك برايسون ريتشاردسون والوفد المرافق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارزاني :ضرورة حل المشاكل العالقة والإستجابة لمطالب الشعب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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