2022/07/27 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يطالب مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل في قصف بزخ أنقرة تدعو بغداد إلى حماية البعثات عقب إعتداء صاروخي على قنصليتها بغداد – ابتهال العربي الموصل – سامر الياس سعيد جدد العراق ،مطالبته لمجلس الامن بفتح تحقيق دولي مستقل ،في استهداف مصيف بزخ بقضاء زاخو بمحافظة دهوك ،فيما دعت وزارة الخارجية التركية، السلطات العراقية الى […]

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