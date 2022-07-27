الهلال في الصدارة.. ما أغلى 10 أندية في الدوري السعودي؟

2022/07/27 | 23:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحافظ القيمة السوقية لأندية الدوري السعودي على وتيرة مستمرة من التزايد، إذ تعمل الفرق خلال سوق الانتقالات الصيفي والشتوي، على تدعيم صفوفها بأبرز اللاعبين العرب والأجانب.

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